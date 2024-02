Augsburger Panther

vor 39 Min.

Für die Panther beginnen die wichtigsten Wochen der Saison

Plus Acht Saisonspiele haben die Panther noch. Acht Spiele Abstiegskampf. Das erste findet in Berlin statt, ehe dann am Sonntag Iserlohn in Augsburg gastiert.

Von Andreas Kornes

Es ist kein gutes Zeichen, wenn ein Profi der Augsburger Panther im Training Rot trägt. Es bedeutet: Finger weg. Kein Körperkontakt. Anrei Hakulinen hatte am Donnerstagvormittag ein rotes Trikot übergestreift. Vor der Länderspielpause fehlte er mehrere Spiele verletzt. Während seine Kollegen also Über- und Unterzahl trainierten, stand Hakulinen an der Bande und schaute zu. Nur in den kurzen Pausen schnappte er sich einen Puck und drehte ein paar Kreise auf dem Eis. Der Ausfall des Finnen trifft die Panther in der wichtigsten Saisonphase hart. Acht Spiele sind es noch und der Abstiegskampf wird mit aller Härte geführt. Erstmals seit Monaten hat Iserlohn mit dem Sieg am Mittwoch in Köln das Tabellenende verlassen und die rote Laterne an die (spielfreien) Augsburger abgegeben. Die starten am Freitagabend mit dem Gastspiel in den DEL-Endspurt.

Eishockey: Einsatz von Panther-Topscorer Hakulinen ist noch offen

Ob Hakulinen dann mit dabei sein wird, ließen alle Beteiligten am Donnerstag noch offen. "Mal schauen, wie es mir am Freitag geht", sagt der Finne mit einem Grinsen. Er könne schon wieder ganz normal skaten, habe aber noch auf Zweikämpfe verzichtet. "Vielleicht setze ich gegen Berlin noch aus. Am Sonntag werde ich dann auf jeden Fall wieder dabei sein", kündigte er an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen