Für die Panther ist der Traum von den Play-offs fast vorbei

Augsburg nimmt in Nürnber nur einen Punkt mit. Da Köln und Iserlohn zeitgleich gewinnen, sind die Chancen auf die Play-offs nur noch minimal – und alles hängt von den ungeliebten Rivalen aus Ingolstadt und München ab.

Es war dramatisch, es war knapp und es war noch nicht die Entscheidung – doch die 2:3-Niederlage der Augsburger Panther nach Penaltyschießen in Nürnberg lässt deren Chancen auf die Play-off-Teilnahme auf ein Minimum schrumpfen. Die Entscheidung fällt am Sonntag im Heimspiel gegen Düsseldorf (14 Uhr).

Die Wahrscheinlichkeit ist dann aber nicht auf Seiten der Gastgeber, denn sie sind abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenten aus Köln und Iserlohn. Die Haie müssen in der regulären Spielzeit gegen Ingolstadt verlieren, die Augsburger ebenso glatt gewinnen. Und München muss gegen die Roosters punkten. Nur dann können die Panther noch auf Platz zehn springen. AEV-Trainer Serge Pelletier fasste es gut zusammen, als er bei Magentasport sagte. „Wir müssen jetzt am Sonntag drei Punkte holen und der Rest liegt nicht mehr in unseren Händen.“

Spiel gegen Nürnberg hätte für die Panther nicht schlechter starten können

Das Spiel in Nürnberg hatte schlechtest möglich für Augsburg begonnen. Christopher Brown (5.) und der DEL-Rekordtorschütze Patrick Reimer (11.) brachten die Gastgeber schnell und verdient mit 2:0 in Führung. Wenig zu sehen war von dem im Vorfeld vielfach geäußerten Ansinnen der Panther, diese Partie unbedingt gewinnen zu wollen. Pelletier nahm dann auch nach dem zweiten Gegentreffer erst einmal eine Auszeit, um seine Mannschaft wachzurütteln. Da Köln als Hauptkonkurrent im Kampf um Platz zehn nach dem ersten Drittel schon mit 4:0 gegen Bietigheim führte, waren die Play-off-Träume zu diesem (frühen) Zeitpunkt des Abends geplatzt. „Die ersten zehn Minuten von uns waren schrecklich“, sagte Verteidiger Blaz Gregorc bei Magentasport.

Doch der Weckruf des Trainers zeigte Wirkung. Augsburg kam jetzt etwas besser ins Spiel und hatte wenige Sekunden vor der ersten Drittelpause seine beste Chance. Kapitän Brady Lamb erhielt komplett frei vor dem Nürnberger Tor stehend den Puck, griff dann aber zum ganz groben Besteck und drosch den Puck meterweit am Ziel vorbei.

Die Offensive braucht bei den Panthern zu viele Chancen gegen Nürnberg

Aus der Pause kamen die Panther, als hätte es in der Kabine feinsten Espresso aus Maßkrügen gegeben. Doch es bleibt deren großes Problem, dass sie zwar die Defensive stabilisiert haben, die Offensive aber viel zu viele Chancen braucht, um einen Treffer zu erzielen. Passend dazu: Als Adam Payerl den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte (27.), benötigte er dazu den Abpraller seines eigenen ersten Versuchs. Doch immerhin war die Partie damit wieder offen. Und die Gäste arbeiteten hart daran, sich ihren Play-off-Traum noch zu erfüllen. Trotzdem gingen mit dem knappen 1:2-Rückstand in die zweite Pause.

Unverändertes Bild im letzten Durchgang: Augsburg ackerte und rackerte. Das sah nicht immer schön aus, zeugte aber von der richtigen Einstellung. Die hatte auch Chad Nehring. Er bekam erst einen Schuss an den Kopf, fuhr kurz in die Kabine zur Behandlung, kehrte aber wenige Augenblicke später wieder aufs Eis zurück. Dort traf sein Kollege Jesse Graham kurz darauf den Pfosten des Nürnberger Tors.

Über die Play-offs entscheidet ein komplexes Punktesystem

Den Panthern rann die Zeit nun wie Sand durch die Finger. So sehr sie sich auch mühten, der Ausgleich wollte nicht gelingen – bis Matt Puempel aus spitzem Winkel etwas glücklich zum 2:2 traf (51.). Der Play-off-Traum, er lebte wieder. Doch im Kampf gegen den Punktequotienten brauchten die Panther mehr, im Idealfall drei Punkte, und warfen alles nach vorne.

Aber auch nach 60 Minuten stand es 2:2. Die Verlängerung brachte ebenfalls keine Entscheidung. Erst im Penaltyschießen sicherte Reimer den Nürnbergern den Zusatzpunkt.

Gut möglich also, dass die Panther ab Montag in der Sommerpause sind. Die Partie gegen die DEG wäre dann der Schlusspunkt unter eine äußerst wechselhafte Saison, an deren Ende alles davon abhängt, ob die ungeliebten Rivale aus Ingolstadt und München Schützenhilfe leisten.

Augsburg: Roy – Gregorc, Graham; Haase, Valentine; Bergman, Lamb; Länger – Puempel, LeBlanc, Payerl; Trevelyan, Stieler, McClure; Clarke, Nehring, Saponari; Mag. Eisenmenger, Sternheimer, Miller