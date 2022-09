Augsburger Panther

12:28 Uhr

Gute Lösung für beide Seiten? Terry Broadhurst ergänzt Panther-Sturm

Plus Die Panther haben offensiv nachgerüstet und den Veteranen Terry Broadhurst geholt. Währenddessen bereut ein anderer Stürmer, nicht in Augsburg unterschrieben zu haben.

Von Fabian Huber

Im Hintergrund gingen die Verantwortlichen der Augsburger Panther wohl schon länger verschiedene Namen durch. Denn es war zuletzt etwas dünn geworden in den Sturmreihen des DEL-Klubs. Matt Puempel hatte sich in der Vorbereitung am Meniskus verletzt. Und auch wenn sich der Leistungsträger schlechthin bereits wieder im Aufbauprogramm befindet – mit einer Rückkehr vor Dezember ist nicht zu rechnen. Zu Wochenbeginn musste dann auch noch Antoine Morand seine Sachen packen. Der befristete Vertrag des jungen Stürmers war nicht verlängert worden. Und so standen die Panther plötzlich mit zwei Lücken in der Offensive da. Kurz vorm Saisonstart am 16. September.

