Hat AEV-Trainer Russell eine Zukunft in Augsburg?

Plus In der Länderspielpause analysieren Panther-Boss Sigl und der Cheftrainer die Gründe für die Talfahrt des AEV. Endras, Warsofsky und Gregorc fehlen wohl noch länger.

Von Milan Sako

Die Tabelle bereitet den Augsburgern Kopfzerbrechen. Nach 18 Spieltagen gehen die Panther mit lediglich 14 Zählern und einem Punktequotienten von 0,778 als Tabellenletzter in die Länderspielpause. Bietigheim auf Rang 14 weist 16 Punkte (mit einem Spiel mehr) und einen Quotienten von 0,842 auf. Unübersehbar ist, dass der AEV in höchster Abstiegsgefahr schwebt, die in dieser Saison noch größer als in der vergangenen ist. Denn: Der Letzte der Deutschen Eishockey Liga steigt in jedem Fall ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

