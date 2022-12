Augsburger Panther

vor 21 Min.

Im AEV-Bus herrscht nach Köln-Niederlage "Stimmung wie auf einer Beerdigung"

Beim Gastspiel der Panther in Köln durften am Ende nur die Haie jubeln. In Augsburg dagegen herrscht Tristesse.

Plus Die Augsburger Panther haben auch in Köln verloren und hängen auf einem Abstiegsplatz fest. Vor einem Jahr war die Lage ebenfalls schon schlecht.

Von Andreas Kornes

Es brodelt unter den Anhängern der Augsburger Panther. Zum einen in den sozialen Netzwerken, die voll sind mit Beiträgen, die sich im Spannungsfeld zwischen Galgenhumor, Wut und Angst bewegen. Vielfach wird gefordert, Trainer Peter Russell zu entlassen. Er habe es nicht geschafft, der Mannschaft ein erkennbares System zu geben. Die Mannschaft wiederum wird genauso hart kritisiert. Emotionslos und planlos sei, was sie zusammenspiele. Da sich in den Netzwerken aber oft vor allem diejenigen treffen, die ihren Unmut loswerden wollen, müssen diese Kommentare nicht automatisch die Stimmungslage exakt widerspiegeln.

