Lamb und LeBlanc haben zwei Dinge gemeinsam: einen neuen Vertrag und ein Formtief

Dass die beiden altgedienten Profis ein weiteres Jahr in Augsburg bleiben, kommt wenig überraschend. Schon eher gilt das für die deutlichen Worte des Panther-Chefs.

Es war ein offenes Geheimnis in Eishockey-Kreisen, jetzt ist es auch offiziell: Die altgedienten Panther-Profis Brady Lamb, 33, und Drew LeBlanc, 32, werden auch in der kommenden Saison für Augsburg aufs Eis gehen. In beiden Fällen liegen die Anfänge im Trikot der Panther schon einige Jahre zurück. 2014 griff der Kanadier Lamb erstmals in Augsburg zum Schläger, ein Jahr später folgte ihm der US-Amerikaner Le-Blanc. 408 Partien bestritt der eine, 345 der andere.

Dabei sind die Rollen und Fähigkeiten von Lamb und LeBlanc sehr unterschiedlich. Während der bärtige Verteidiger körperliche Präsenz und einen beinharten Schlagschuss zu seinen Kerntugenden zählen darf, ist der Stürmer LeBlanc ein begnadeter Techniker mit der Fähigkeit, den tödlichen Pass zu spielen. Letzterem bei der Arbeit zuzusehen ist auch nach all den Jahren noch immer ein Genuss.

Rapider Abfall in der Punkte-Statistik

Nur eines hatten die beiden zuletzt gemeinsam: eine stark nach unten zeigende Formkurve. Während sich das beim bisweilen pomadig wirkenden Lamb positionsbedingt nicht ganz so schroff in den Statistiken niederschlug, baute LeBlanc in den vergangenen zwei Spielzeiten bei der Punkteausbeute rapide ab. Schaffte er 2019/20 noch 49 Punkte (11 Tore/38 Vorlagen), waren es im Jahr darauf 30 Zähler (10/20) und vergangene Saison nur noch 20 (5/15). Mit aller Verbissenheit arbeitete LeBlanc daran, wieder an alte Bilanzen anzuknüpfen und steigerte sich zuletzt deutlich. Ihm ist deshalb trotz seines Tiefs zuzutrauen, den Punkterekord von Klub-Legende Duanne Moeser zu knacken. Der brachte es in seiner Zeit als Panther-Profi auf 326 Zähler, LeBlanc steht bei 282.

Klub-Chef Lothar Sigl ließ sich in einer Mitteilung mit den Worten zitieren, dass Lamb und LeBlanc Spielerpersönlichkeiten mit großen Verdiensten um die Augsburger Panther seien. Er verknüpfte das Lob mit einer kaum verhohlenen Aufforderung: „Wir wissen, dass sie keine einfache Saison hinter sich haben. Unser Vertrauen in beide ist aber groß, deswegen bekommen sie selbstverständlich die Möglichkeit, für uns wieder ihr bestes Eishockey zu zeigen und unserem Team zu helfen.“ Offen ist der Mitteilung zufolge noch, ob Blaz Gregorc und Matt Puempel die Vertragsangebote der Panther annehmen.

Der Verbleib von John Rogl ist offiziell noch ungeklärt

Offiziell ebenfalls noch ungeklärt ist das im Fall von John Rogl. Es ist allerdings von einem Verbleib auszugehen. Zuletzt war der hoch gewachsene Verteidiger einmal mehr Teil der deutschen Nationalmannschaft und absolvierte drei der vier Vorbereitungsphasen auf die anstehende WM.

Vor der abschließenden vierten Runde bekam Rogl dann aber einen Anruf von Bundestrainer Toni Söderholm, „in dem er mir mitgeteilt, dass jetzt erst einmal Schluss ist für mich“, erzählt Rogl. Zunächst sei er dann noch als Ersatzmann eingeplant gewesen für den Fall, dass sich kurzfristig noch einer der Verteidiger verletzt. Das allerdings passierte nicht.

Wirklich überraschend sei die Absage des Bundestrainers nicht gekommen, denn von den beiden Play-off-Finalisten Berlin und München seien noch einige sehr gute Spieler nachgekommen. „Ich hatte mich schon ein bisschen darauf eingestellt, aber natürlich nervt es. Jeder will bei einer WM dabei sein.“

Panther-Neuzugang Samuel Soramies gehört zum WM-Team

Seinen Kollegen aus dem DEB-Team, zu denen auch der Panther-Neuzugang Samuel Soramies gehört, traut er für das Turnier einiges zu, „auch wenn es diesmal eine sehr junge Mannschaft ist mit vielen Debütanten“. Die Vorrunde könnten sie auf jeden Fall überstehen „und dann ist ja eh alles möglich“. Und auch die Tatsache, dass gleich im ersten Spiel an diesem Freitag (19.20 Uhr) mit Kanada der vermeintlich schwerste Gegner wartet sei eher ein Vor- als ein Nachteil. „Du weißt, dass du sofort voll da sein musst. Da gibt es kein Taktieren. Wenn du da nicht gleich alles abrufst, hast du keine Chance zu gewinnen.“

Für Rogl steht nun nach ein paar trainingsfreien Tagen erst einmal das normale Sommertraining an. „In den Urlaub geht es dann Ende Juni nach Griechenland.“ Bis dahin dürfte sich dann auch seine Zukunft offiziell geklärt haben.