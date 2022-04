Augsburger Panther

vor 6 Min.

Panther-Profi LeBlanc sucht den Weg aus der Krise

Plus Drew LeBlanc ackerte im Training unermüdlich, um seinen Weg aus dem Tief zu finden. Unter dem neuen Trainer Pelletier gab es zumindest einen Aufwärtstrend.

Von Milan Sako

Sprüche zu klopfen ist nicht die Art von Drew LeBlanc. Der 32-Jährige hört sich die Fragen des Reporters mit leicht geneigtem Kopf an, überlegt und zupft erst kurz an seiner Schiebermütze, bevor er antwortet. So stellt man sich eher einen Mathematik-Lehrer als einen raubeinigen Eishockey-Profi vor. Das Fach Mathematik hat der US-Amerikaner aus Hermantown in Minnesota studiert. Wenngleich sich der Eishockey-Profi noch nicht vorstellen kann, einer Klasse die Welt der Zahlen zu vermitteln. LeBlanc stürmte für die Panther und erlebte ähnlich wie der Klub eine Saison mit mehr Tiefen als Höhen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen