Augsburger Panther

17:45 Uhr

Mal wieder ein Endspiel für die Augsburger Panther – diesmal in Berlin

Die Augsburger Panther (im Bild links Terry Broadhurst und Matt Puempel) wollen endlich mal wieder einen Sieg bejubeln – idealerweise gleich am Freitag in Berlin.

Plus In Berlin bekommen es die Panther mit einem direkten Tabellennachbarn zu tun. Mal wieder ein vorentscheidendes Spiel im Kampf gegen den Abstieg.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Es ist, mal wieder, ein Spiel, das die Augsburger Panther unbedingt gewinnen sollten. So wie schon einige andere zuvor. Geklappt hat es bisher selten. An diesem Freitag nun also das Gastspiel in Berlin (19.30 Uhr). Beide Mannschaften stecken im Tabellenkeller fest, was beim deutschen Meister aus der Bundeshauptstadt deutlich mehr verwundert als bei den Panthern. Vermutlich mindestens doppelt so groß ist der Etat der Eisbären. Und doch ist es ein Kellerduell des Tabellenvierzehnten gegen den Tabellendreizehnten, wenn die Augsburger in Berlin auflaufen. Und auch wenn es keiner aussprechen will: Es ist eine der letzten, vielleicht sogar die letzte Chance für die Panther, noch einmal in die Nähe des rettenden Ufers (also Rang 13) zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen