vor 50 Min.

"Mehr Eiszeit erarbeiten": Niklas Länger hat für die neue Saison große Ziele

Plus Der Abwehrspieler erzählt, in welchen Bereichen er sich verbessern will, warum er dem AEV die Treue hält und warum er sich auf den Besuch von Radprofi Zimmermann freut.

Der Sommer war lang für die Augsburger Eishockeyspieler. Anfang März war die Saison beendet, mit der Perspektive wahrscheinlich in der zweiten Liga antreten zu müssen. Niklas Länger jedoch trainierte einfach zwei Wochen lang weiter. Nur der Verteidiger und sein Stürmer-Kollege Samuel Soramies schwitzten täglich gemeinsam im Curt-Frenzel-Stadion, während der Klub und die Mannschaft die Saison abwickelten.

Die beiden AEV-Spieler wollten die Form halten für mögliche Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft, die sich zu diesem Zeitpunkt in der frühen Vorbereitungsphase für die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland befand. Wie angenehm, dass sich die beiden auch privat gut verstehen. "Sam und ich sind Zimmerkollegen bei Auswärtsfahrten. Deshalb hat das Training nur zu zweit auf der kompletten Eisfläche auch Spaß gemacht", erzählt Länger bei einem Kaffeehausbesuch in Göggingen.

