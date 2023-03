Augsburger Panther

Mit den Augsburger Panthern geht ein DEL-Original

Plus Der AEV empfing 1994 die Mad Dogs München zum ersten Spiel der Deutschen Eishockey-Liga. Nach 29 Jahren geht am Sonntag wohl eine Ära zu Ende.

Die letzten Tage einer Eishockey-Saison sind emotional aufgeladen. "Weil dann die Familie in der Kabine auseinanderbricht. Man weiß: So werden wir nie mehr zusammenkommen", sagt Duanne Moeser. Nach dieser Spielzeit wird es besonders bitter für die Augsburger Panther. Nach 29 Jahren in der Deutschen Eishockey Liga heißt es wahrscheinlich Abschied nehmen aus der höchsten Klasse. Für den AEV geht eine Ära zu Ende.

