Mitchell soll den AEV-Paradesturm anführen

Plus Für Neuzugang Zack Mitchell ist der Dolomitencup der erste Einsatz für Augsburg und für einen deutschen Klub. Was er sich in Augsburg erhofft und erwartet.

Mit einem Bully beginnt jedes Eishockeyspiel und wird mit dem Scheibeneinwurf nach einer Unterbrechung fortgesetzt. Deshalb ist es keine besondere Spielsituation, aber die vielleicht meist unterschätzte. Am Bullypunkt entscheidet sich, ob die eigene Mannschaft kreativ sein und mit der Scheibe ein Tor erzielen kann. Oder man dem Gegner und dem Puck erst hinterherjagen muss. Unter anderem auch wegen seiner Fähigkeiten am Bullypunkt hat Trainer Christof Kreutzer Zachery "Zack" Mitchell von Ambri-Piotta aus der Schweiz verpflichtet. In den Eishockey News wurde er angesichts einer starken Bullyquote von 55,04 Prozent als "Bullykönig" bezeichnet.

Nach dem Ende der gemeinsamen Trainingseinheit übt Mitchell deshalb oft sein Bullyspiel und erzählt danach, worauf es beim Eishockey-Anspiel ankommt. "Du musst bei wirklich jedem Bully hart arbeiten. Du musst clever sein, weil es mit dem Gegenspieler ein wenig wie Schachspielen ist. Und du brauchst Mitspieler, die dir helfen, die Scheibe zu erobern." Gut möglich, dass der Panther-Neuzugang am Samstagabend um 20 Uhr beim Eröffnungsbully gegen Dynamo Pardubice auf dem Eis in der Würth-Arena von Neumarkt stehen wird. Der DEL-Klub trifft im zweiten Halbfinale des Dolomitencups dann auf Dynamo Pardubice. Der Kontrahent aus der tschechischen Extraliga ist zugleich der Titelverteidiger des hochklassig besetzten Vorbereitungsturniers.

