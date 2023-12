Augsburger Panther

06:24 Uhr

Moritz Elias: Ein Augsburger für Deutschland

Plus Moritz Elias reist nach dem Wochenende mit der deutschen U20-Nationalmannschaft zur WM. Wenn er zurückkehrt, trifft er in Augsburg wahrscheinlich einen neuen Teamkollegen.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Als U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter bei Moritz Elias anrief, war die Freude aufseiten des Panther-Stürmers groß. Immerhin überbrachte Abstreiter die frohe Kunde, dass der 19-jährige Augsburger Teil der deutschen Mannschaft ist, die kurz nach Weihnachten bei der U20-Weltmeisterschaft auflaufen wird. "So ein geiles Turnier zu spielen, für Deutschland, das ist eine riesige Ehre", sagt Elias nach dem Donnerstagtraining der Panther.

In deren DEL-Mannschaft gehört der Stürmer zu den positiven Überraschungen der bisherigen Saison. Fünf Tore und vier Vorlagen hat er schon beigesteuert. "Relativ zufrieden" sei er damit, auch wenn er gern den ein oder anderen Punkt mehr auf dem Konto hätte. Als Elfter haben die Panther zumindest tabellarisch die Play-off-Zone, die auf Rang zehn beginnt, in Sichtweite. Das dort positionierte Ingolstadt hat allerdings schon neun Zähler mehr auf dem Konto. Trotzdem: "Die erste Play-off-Runde ist auf jeden Fall unser Ziel, auch wenn Ingolstadt schon ein bisschen weg ist. Das wird noch harte Arbeit, an die heranzukommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen