16:58 Uhr

Nach üblem Check: Olsen verhöhnt Panther-Verteidiger Länger

Plus Frankfurts Ryan Olsen checkte den Panther-Verteidiger Niklas Länger an die Bande und erhielt eine Sperre von sieben Spielen. Nun meldet sich der Rüpel auf Instagram.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Es war ein Check der übelsten Sorte. An den Folgen leidet Niklas Länger bis heute. Damit nicht genug: Länger wird auch noch von seinem Gegner verhöhnt. Das war geschehen: Beim 6:3-Erfolg der Löwen Frankfurt am 28. Dezember im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion rammte Ryan Olsen beim Stand von 3:2 für die Hessen den Augsburger Niklas Länger hinter dem eigenen Tor brutal in die Bande. Der Junioren-Nationalverteidiger hatte keine Chance, seinen Gegenspieler zu sehen.

