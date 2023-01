Augsburger Panther

Nach üblem Check: Panther Niklas Länger trifft wieder auf Rüpel Ryan Olsen

Panther-Verteidiger Niklas Länger tritt mit dem AEV am Mittwoch beim Aufsteiger Löwen Frankfurt an.

Plus Frankfurts Stürmer Ryan Olsen checkte Länger vom AEV brutal in die Bande und verhöhnte ihn anschließend im Netz. Am Mittwoch gibt es in Frankfurt ein Wiedersehen.

Mit zwei Auswärtsspielen setzen die Augsburger Panther ihren Kampf fort, vielleicht doch noch den rettenden 13. Platz in der Deutschen Eishockey Liga zu erreichen. "Dazu müssten wir allerdings schon eine Siegesserie starten", sagt Torhüter Markus Keller. Am Mittwoch ist die Mannschaft von Kai Suikkanen in Frankfurt zu Gast. Am Freitag folgt der Auftritt bei der Düsseldorfer EG.

