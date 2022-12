Augsburger Panther

Nach zwei Niederlagen kommt der AEV nicht vom Fleck

Plus Nach einem Null-Punkte-Wochenende finden sich die Augsburger Panther auf einem Abstiegsplatz wieder. Das Programm der nächsten Tage hat es in sich.

Null Punkte, wieder ein Schritt zurück in der Tabelle: Komplett leer gingen die Augsburger Panther zuletzt aus. Während nach der Länderspielpause die Resultate hoffnungsvoll stimmten, verlor die Mannschaft von Trainer Peter Russell nun in Iserlohn mit 3:4 und anschließend auch am Sonntag zu Hause gegen die Düsseldorfer EG mit 2:3. Der Plan von Russell war ein anderer gewesen. "Das Wochenende war hart für uns. Drei Punkte waren das Ziel. Jetzt müssen wir gegen Bremerhaven zurückkommen", sagte der Trainer nach der Niederlage gegen die DEG. Nach zuvor drei Heimsiegen in Serie verlor die Mannschaft erstmals wieder in eigener Halle.

