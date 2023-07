Neu-Panther Oblinger: "Wusste, dass ich hier nicht nur offene Türen einrenne"

Plus Der Augsburger Alexander Oblinger, 34, spielt künftig für die Panther. Der Wechsel hat auch kritische Reaktionen hervorgerufen. Das sagt der Stürmer dazu.

Herr Oblinger, willkommen in Ihrer Heimatstadt. Wie kam dieser Wechsel, der in den vergangenen Jahren immer wieder mal im Raum stand, nun tatsächlich zustande?

Alexander Oblinger: Ich bin hier schon als kleines Kind ins Curt-Frenzel-Stadion gegangen und habe den AEV spielen sehen. Das war der Grund, warum ich damals mit Eishockey angefangen habe. Seitdem wollte ich auch einmal für die Augsburger Panther spielen. Inzwischen habe ich schon ein paar Jahre in der DEL hinter mir, es hat sich aber nie ergeben. Entweder war der Kader der Panther schon voll, oder ich hatte einen laufenden Vertrag, zu einem Wechsel gehören ja immer zwei Seiten. In Kontakt waren wir immer wieder mal. Dass es jetzt geklappt hat, ist umso schöner. Ich habe hier mit dreieinhalb Jahren im AEV-Nachwuchs das erste Mal auf dem Eis gestanden. Mit 13 bin ich dann aufs Sportinternat nach Berlin gegangen und komme jetzt nach Augsburg zurück.