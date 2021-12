Neue Panther-Serie: Was macht Ex-Kapitän Sean O'Connor inzwischen?

Plus Den Auftakt unserer Serie über ehemalige Panther-Stars macht Sean O'Connor. Der Kanadier spielte von 2010 bis 2012 in Augsburg und verdiente sich schnell den vielsagenden Spitznamen "Hooligan".

Zuletzt war Sean O’Connor ein paar Tage in Las Vegas. Dort saß er dann auch in der Halle, als das NHL-Team der Minnesota Wild den ortsansässigen Golden Knights mit 4:6 unterlag. Im Team der Wild spielt mit Jordie Benn ein Kumpel von O’Connor. Eine tolle Erfahrung sei das Spiel gewesen. „Die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt und die machen eine wirklich riesige Show rund um die Spiele.“