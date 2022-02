Augsburger Panther

Neuer Panther-Trainer gegen alten Panther-Trainer

Seit kurzem gibt Serge Pelletier in Augsburg die Kommandos. Am Mittwoch zeigt er sich erstmals dem eigenen Publikum.

Plus Die Augsburger Panther empfangen unter der neuen Führung von Trainer Serge Pelletier Wolfsburg, wo mit Mike Stewart ein guter Bekannter arbeitet.

Von Andreas Kornes

Ein Hauch von Normalität könnte an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr durch das Curt-Frenzel-Stadion wehen, denn zum Heimspiel der Augsburger Panther gegen die Grizzlys Wolfsburg sind knapp über 3000 Zuschauer zugelassen. Einen freien Ticketverkauf wird es dennoch nicht geben, denn die Zahl entspricht in etwa der Anzahl an Dauer- und Sponsorenkarten, die die Panther für die Saison verkauft haben. Und die hätten Vorfahrt, sagte ein Klubsprecher. Zu sehen bekommen werden sie aber eine weiterhin stark dezimierte Mannschaft der Gastgeber. Thomas J. Trevelyan, Drew LeBlanc und Wade Bergman fallen coronabedingt aus, Colin Campbell ist fraglich. Zurück im Mannschaftstraining ist dagegen Chad Nehring, der das im Vorbeilaufen mit einem breiten Grinsen kommentierte: „Bin zurück aus dem Gefängnis.“ Scott Valentine scheint seine Muskelprobleme in den Griff bekommen zu haben und könnte wieder zur Verfügung stehen. Trainer Serge Pelletier versah den Einsatz des Verteidigers zwar noch mit einem Fragezeichen, im Dienstagstraining wirkte Valentine aber fit.

