Neuer Vertrag: Torjäger Matt Puempel bleibt ein Augsburger Panther

Der 87-fache NHL-Profi stürmt ein weiteres Jahr in Augsburg. Panther-Coach Russell lobt die Qualitäten des Kanadiers. Bald soll ein weiterer Profi unterschreiben

Matt Puempel hat das Angebot der Augsburger Panther akzeptiert und bleibt ein weiteres Jahr im Curt-Frenzel-Stadion. Nach Adam Payerl, der mit 24 Treffern der erfolgreichste Torjäger der abgelaufenen Saison ist, bleibt auch der zweitbeste Stürmer im neuen Kader. Mit 22 Toren und 15 Assists in 46 Einsätzen der Deutschen Eishockey Liga prägte der 29-jährige Kanadier das Angriffsspiel. "Matt Puempel hat seine offensiven Qualitäten seine ganze Laufbahn hinweg immer wieder unter Beweis gestellt und viele Punkte produziert", sagt der Trainer Peter Russell über die Vertragsverlängerung. Wer will, kann in diese Worte auch hinein interpretieren, dass der neue Coach an den Defensiv-Qualitäten mit dem Nordamerikaner noch arbeiten will.

Ein Plusminuswert von minus zehn sind keine Zier in der Statistik. Zur Erklärung: Wenn der Spieler auf dem Eis steht, wird jedes geschossene Tor (+) der eigenen Mannschaft und jeder kassierte Treffer (-) bei gleicher Spielerzahl (also ohne Powerplay und Unterzahl) gewertet. Nach dem Wechsel an der Bande von Mark Pederson zu Serge Pelletier fand der Außenstürmer allerdings öfter den Rückwärtsgang. Im Powerplay war er eindeutig der beste Panther: Sieben Tore und 17 Scorerpunkte im Überzahlspiel sind der teaminterne Bestwert in der vergangenen Spielzeit.

Matt Puempel bleibt beim AEV: Eine weitere Option für Panther-Coach Russell

Puempel zeichnet ein harter wie auch präziser Schuss aus. Dabei zielt der Außenstürmer gerne auch in Bereiche, die die Schlussmänner nicht unbedingt erwarten. Zum Beispiel in die kurze Torwartecke. Puempel kam vor der vergangenen Saison erst spät im September nach Augsburg, fand sich allerdings schnell zurecht in Deutschland. Vor seinen ersten DEL-Einsätzen stürmte der 1,85 Meter große und 91 Kilogramm schwere Linksschütze für die Malmö Redhawks in Schweden. Auch insgesamt 354 Einsätze in der American Hockey League (AHL) mit 267 Scorerpunkten stehen in seiner Statistik. In der NHL stürmte Puempel für die New York Rangers und die Ottawa Senators. Elf Treffer und fünf Vorlagen weist die NHL in seinen Werten aus.

Neben Puempel und Payerl stehen die Augsburger Panther nach Informationen unserer Zeitung kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Torjägers. Dem Vernehmen nach sind mit dem Neuzugang, der zuvor nicht in der Deutschen Eishockey-Liga gespielt hat, nur noch letzte Details zu klären. Offensichtlich ist es das Ziel von Trainer Russell mit einem kompletten Kader in die Saison zu starten. Der Auftakt ist mit dem ersten Eistraining am 6. August (10 Uhr) im Curt-Frenzel-Stadion terminiert.

Der Panther-Kader:

Torhüter: Dennis Endras, Markus Keller

Verteidiger: Blaz Gregorc, David Warsofsky, Brady Lamb, Henry Haase, John Rogl, Wade Bergman, Mirko Sacher, Niklas Länger.

Stürmer: Adam Payerl, Drew LeBlanc, Matt Puempel, Ryan Kuffner, Vincent Saponari, Michael Clarke, Thomas J. Trevelyan, David Stieler, Samuel Soramies, Justin Volek, Christian Hanke, Lennard Nielek.