Augsburger Panther

18:06 Uhr

Panther-Neuzugang Marcel Barinka hat den nötigen Wumms

Plus Für Marcel Barinka hat sich der Wechsel von den Eisbären Berlin zu den Panthern ausgezahlt. Der Tscheche mit deutschem Pass trifft beständig – im Gegensatz zu einigen Teamkollegen.

Von Milan Sako

Die Sätze kennt man bei der Spielersuche, wenn die Erfolge ausbleiben und die Personalnot groß ist. Man wolle nicht nur irgendeinen neuen Körper in der Kabine haben, sondern benötigt einen Spieler, der das Team wirklich weiter bringt. Ob der Neuzugang dann einschlägt, ist offen. Mit der Verpflichtung von Marcel Barinka haben die Panther jedoch einen Treffer gelandet. Vor gut einem Monat wechselte der Außenstürmer von den Eisbären Berlin nach Augsburg. In der Hauptstadt hatte sich der 21-Jährige sportlich nicht zurechtgefunden. Vielleicht auch, weil die Eisbären nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft plötzlich abschmierten und völlig unerwartet in der unteren Tabellenregion herum krebsen. In 15 Einsätzen für die Berliner erzielte Barinka lediglich einen Treffer und bereitete einen weiteren vor.

