Augsburger Panther

Panther geben Entwarnung: Endras wieder im Training

Plus Nach einem Zusammenprall in Köln musste Dennis Endras vom Eis geführt werden. Doch der Keeper ist offenbar nur leicht verletzt.

Von Milan Sako

Die Augsburger Panther geben im Fall der Verletzung von Torhüter Dennis Endras Entwarnung. Die Verletzung aus dem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien am Sonntagabend sei nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet, schreibt der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga in einer Pressemitteilung. Eine Unterkörperblessur zwingt Endras nur zu einer voraussichtlichen Pause von einigen Tagen. Bei einem Zusammenprall mit einem Mitspieler war er kurz vor Spielende mit dem rechten Knie gegen das Torgestänge gekracht. Er konnte danach nicht mehr weiterspielen und musste von Betreuern in die Kabine gebracht werden. Die Augsburger zogen gegen die Kölner Haie knapp mit 2:3 den Kürzeren.

Über den nächsten Einsatz des Torwarts will Trainer Christof Kreutzer kurzfristig in enger Abstimmung mit der medizinischen Abteilung des Klubs entscheiden. Am Mittwoch konnte der ehemalige Nationaltorhüter bereits wieder das Training aufnehmen, allerdings nicht auf dem Eis, sondern im Kraftraum des Eisstadions.

