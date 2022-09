Augsburger Panther

Panther gewinnen in Wien und rüsten ihren Kader nach

Panther-Trainer Peter Russell muss in der verbleibenden Zeit bis zum DEL-Start noch neues Personal in seine Mannschaft einbauen.

Plus Augsburg gewinnt letztes Testspiel gegen Wien. Parallel dazu ist ein neuer Stürmer in Augsburg eingetroffen, ein weiterer dürfte bald noch nachkommen.

Von Andreas Kornes

Zum Abschluss der Vorbereitung sind die Panther noch einmal an allen Fronten aktiv gewesen. Die Mannschaft um Trainer Peter Russell gewann am Samstag in Wien das letzte Vorbereitungsspiel gegen die Vienna Capitals mit 3:1. Torschützen für die Panther waren Ryan Kuffner, Brady Lamb und Adam Payerl. Am Sonntag dann kam der jüngste Neuzugang Terry Broadhurst in Augsburg an. Auf ihren sozialen Kanälen teilten die Panther Bilder von dem neuen Stürmer, wie er in Panther-Klamotten an seinem neuen Arbeitsplatz im Curt-Frenzel-Stadion zu sehen ist.

