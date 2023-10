Panther Niklas Andersen steht vor einem besonderen Spiel

Plus Der dänische Nationalstürmer forcierte im Sommer seinen Wechsel aus Bremerhaven zu den Augsburger Panthern. Die Pinguins waren verärgert. Nun trifft der Torjäger erstmals auf seinen Ex-Klub.

Eine Viertelstunde nach dem offiziellen Trainingsende übt Niklas Andersen noch immer Doppelpässe mit Moritz Elias und Direktabnahmen. Zusatzschichten gehören für den dänischen Nationalspieler dazu und man sieht: Der 25-Jährige hat richtig Bock auf Hockey. Das wird auch im Interview nach dem Vormittagstraining deutlich. Er nimmt sich Zeit und antwortet auch auf die Fragen, die vielleicht nicht so angenehm sind.

Vor dem Match der Augsburger Panther am Freitag gegen Bremerhaven steht der schnelle Außenstürmer im Fokus. Weil es das erste Duell in der Deutschen Eishockey Liga gegen seinen Ex-Klub ist. Die Fischtown Pinguins waren vor dem Wechsel zum AEV die erste und einzige Station außerhalb seines Geburtsorts Esbjerg, der siebtgrößten dänischen Stadt. Mit Esbjerg Energy holte Andersen 2017 den dänischen Meistertitel. Mit Mark Pederson als Trainer, der 2021 nach Augsburg kam und im Februar 2022 entlassen wurde.