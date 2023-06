Panther schlagen auf dem Transfermarkt zu: Hakulinen kommt nach Augsburg

Die Panther haben sich für die kommende Saison mit dem finnischen Stürmer Anrei Hakulinen verstärkt. Der 33-Jährige kommt mit guten Statistiken nach Augsburg.

Lange Zeit war es sehr ruhig gewesen, was die Personalplanungen der Augsburger Panther angeht. Das hat sich an diesem Donnerstag geändert. Da gab der DEL-Klub die Verpflichtung von Anrei Hakulinen bekannt. Der Finne wechselt aus seiner Heimat erstmals ins Ausland und hat sich für dieser Unterfangen Augsburg als Ziel ausgesucht.

Seit 2014 hat Hakulinen 422 Partien in der ersten finnischen Liga absolviert, zuletzt war er zwei Jahre Kapitän in Lukko. Die Statistiken des 33-Jährigen sind durchaus beeindruckend. 99 Tore und 155 hat er in einer der stärksten Ligen Europas gesammelt. Das bescherte ihm auch neun Einsätze in der Nationalmannschaft Finnlands, die zu den erfolgreichsten der Welt gehört.

21 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Siegfried Kerpf

Panther-Trainer bezeichnet neuen Stürmer Hakulinen als Leadertyp

Panther-Trainer Christof Kreutzer beschreibt Hakulinen als "sehr kompletten und gut ausgebildeten Stürmer", der sowohl offensiv wie defensiv über große Qualitäten verfüge. Zudem habe er in einer europäischen Top-Liga viel Erfahrung gesammelt. Kreutzer: "Er ist ein Leadertyp, der sich nun auch in Deutschland und der DEL einen Namen machen möchte. Wir sind froh, dass einen Spieler mit seiner Vita nach Augsburg lotsen konnten."

AEV: Anrei Hakulinen freut sich auf einen Traditionsklub

Mit 33 Jahren ist Hakulinen zwar nicht mehr der Jüngste, mit Blick auf die Statistik aber nicht auf dem absteigenden Ast. In den vergangenen vier Jahren hat er konstant geliefert und es immer weit über 30 Punkte gebracht. 38 Zähler (13 Tore/25 Vorlagen) aus der vergangenen Saison sind der drittbeste Wert seiner gesamten Karriere.

Hakulinen selbst wird in einer Mitteilung des Klubs mit den Worten zitiert, dass er sich freue, seine Karriere in einem anderen Land bei einem Traditionsklub fortsetzen zu können. "Das deutsche Eishockey hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen, die DEL ist eine starke Liga." Mit Kreutzer, der auch schon in der Vergangenheit immer wieder Kontakt zu dem Finnen hatte, habe er gute Gespräche geführt. Deren Ergebnis ist ein Vertrag, über dessen Laufzeit sich die Panther, wie immer, in Schweigen hüllen.

