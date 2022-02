Zu viele Corona-Fälle: Panther-Spiel steht vor der Absage

Wegen zahlreicher Corona-Fälle steht nicht nur das Heimspiel gegen Mannheim auf der Kippe. AEV-Stürmer Drew LeBlanc macht sich große Sorgen um die Gesundheit der Profis.

Übersichtlich geht es am Dienstagmittag auf dem Eis des Curt-Frenzel-Stadions zu. Lediglich sechs statt wie sonst über 20 Feldspieler hat der neue Assistenztrainer Paul Ullrich zu beschäftigen, darunter die gerade erst genesenen Brady Lamb, Wade Bergman und Drew LeBlanc. Laufen, passen und schießen steht auf dem Programm. Aber noch ist nicht klar, wofür das Rumpfteam schwitzt und schuftet. „In unserer Kabine wütet das Coronavirus wie im Schneeball-System. Zuerst waren zwei Spieler infiziert, dann drei, dann wieder welche. Fast jedes Team war oder ist betroffen, jetzt auch wir“, sagt Stürmer LeBlanc.

Auch Panthertrainer Pelletier fehlt nach positivem Corona-Test

Chefcoach Serge Pelletier ist positiv schnellgetestet worden, ebenso wie zuvor Sportmanager Duanne Moeser und auch ein Großteil der Mannschaft. Wenige der positiv getesteten Profis sind zwar wieder ins Training eingestiegen, aber immer neue Spieler müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Am Mittwoch um 19.30 Uhr ist das Heimspiel gegen die Adler Mannheim angesetzt und der Gegner hat bereits die Umkleide im Kabinentrakt bezogen. Am frühen Dienstagabend ist jedoch offen, ob die Partie überhaupt stattfindet.

Spiele nach Corona-Infektion: LeBlanc hat ein "ungutes Gefühl"

Spielmacher LeBlanc macht sich Gedanken über das Match hinaus: Ist es gesundheitlich nicht gefährlich, mit einer ausgelaugten Rumpftruppe gegen eine austrainierte DEL-Mannschaft anzutreten? Nach seiner Corona-Infektion hat der 32-Jährige verschiedene Medizin-Tests durchlaufen und ist für einsatzfähig befunden worden. „Mein Herz, meine Lunge und mein Blut wurden untersucht. Nach einer Pause von acht bis neun Tagen von null Training auf 60 Spielminuten hochzugehen, ist verdammt viel. Aber ich vertraue unseren Ärzten“ sagt der US-Amerikaner, der am vergangenen Sonntag beim 7:4 der Panther in Straubing erstmals nach seiner Corona-Quarantäne auf dem Eis gestanden war. Danach habe er sich „sehr müde“ gefühlt.

Der Sieg habe das Team zwar euphorisiert, aber trotzdem: „Im Hinterkopf hatte ich ein ungutes Gefühl, wenn man weiß, dass Corona-Patienten Probleme mit dem Herzen oder der Lunge bekommen können.“ Auch der Fall des Teamkollegen David Stieler, der während des Heimspieles gegen Wolfsburg unter Atemnot litt und die Partie abbrechen musste, hat seine Spuren in der AEV-Mannschaft hinterlassen. „Wir haben Spieler, die uns unbedingt helfen wollen und dann auf der Bank kaum noch schnaufen können und in die Kabine müssen. Ich denke, das ist gefährlich und nichts rechtfertigt es, die Gesundheit der Spieler zu gefährden.“ Wegen zahlreicher Ausfälle konnten die Augsburger bereits in Niederbayern lediglich eine Rumpftruppe mit 13 Feldspielern aufbieten. Insbesondere die vier verbliebenen Verteidiger standen unter Dauerstress.

Ergebnisse der PCR-Tests stehen aus

Bis zum Mannheim-Spiel werden wohl noch etliche Ausfälle dazukommen. Die Ergebnisse der PCR-Tests stehen noch aus. Eine Entscheidung, ob das Match stattfindet oder doch abgesagt werden muss, kann erst wenige Stunden vor dem Auftaktbully fallen.

Die Statuten der Deutschen Eishockey-Liga sehen vor: Wenn die Panther zehn gesunde Feldspieler, dazu zählen auch lizenzierte Juniorenspieler aus dem AEV-Nachwuchs, plus einen Torhüter, aufbieten können, dann muss der Klub antreten. Im Augenblick sieht es jedoch danach aus, dass das Coronavirus so heftig in der AEV-Umkleide gewütet hat, dass nicht nur das Heimspiel gegen Mannheim gefährdet ist. Auch die weiteren Partien am Freitag in Berlin und am Sonntag gegen Bremerhaven stehen offenbar auf der Kippe.

AEV mit drei Spielen in fünf Tagen

Drew LeBlanc sagt nach dem Dienstag-Training, dass er die DEL-Statuten nicht genau kenne, aber: „Wir haben drei Spiele in den nächsten fünf Tagen gegen die besten Teams der Liga. Dazu Reisestrapazen. Ich weiß nicht, ob es klug oder gesundheitlich verantwortbar ist, mit einer Rumpfmannschaft mit vielen Genesenen anzutreten.“ Der Spielmacher macht sich Sorgen um die eigene und die Gesundheit der Teamkollegen.