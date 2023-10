Augsburger Panther

vor 34 Min.

Panther stellen sich die Frage: Ein Punkt gewonnen oder zwei verloren?

Plus Die Augsburger kehren am Mittwochmorgen mit einer 3:4-Niederlage (n. P.) und einem Zähler aus Köln zurück. Angesichts der Vorgeschichte darf das als Erfolg bewertet werden.

Von Andreas Kornes

So ganz wusste man am Ende nicht, wie das 3:4 (nach Penaltyschießen) der Panther vom Dienstag in Köln einzuordnen ist. Natürlich stand da zuvorderst die Tatsache einer Niederlage. Dabei waren die Gäste aus Augsburg nach dem zweiten Drittel noch mit 3:1 in Führung gelegen. Andererseits hatte manch neutraler Beobachter im Vorfeld schlimmstes befürchtet und berief sich dabei auf die Eindrücke von Sonntagabend, als die Panther im heimischen Curt-Frenzel-Stadion gegen Straubing mit 1:7 unter die Räder geraten waren. Irgendwo zwischen diesen beiden Extremen dürfe dann auch die interne Bewertung liegen.

Lob für die Augsburger Panther auch von Uwe Krupp

Zumal die Mannschaft ja einen Punkt aus Köln mit nach Hause brachte. Angesichts der bisherigen starken Darbietungen der Haie in der noch jungen Saison darf dieses Mitbringsel als Erfolg verbucht werden, auch weil der Spielverlauf aus Augsburger Sicht mit "Abwehrschlacht" einigermaßen treffend beschrieben ist. "Augsburg war doppelt motiviert und ist gut aus der Kabine gekommen", sagte Kölns Trainer Uwe Krupp und spielte damit neben der Straubing-Niederlage auf die imposante Kulisse an. Die Eishockey-Euphorie ist groß in der Domstadt. Der Traum von der Meisterschaft ist allgegenwärtig. Über 18.000 Zuschauer sorgten auch am Dienstag für eine prickelnde Atmosphäre – die mit dem ersten Augsburger Treffer zunächst allerdings deutlich abkühlte. Denn, so Krupp, "wir waren nicht ganz so zweikampfstark, nicht ganz so schnell an der Scheibe". Das Haie-Spiel habe behäbig gewirkt. Erst im zweiten Drittel sei das besser geworden, im letzten habe seine Mannschaft dann ihr bestes Eishockey gespielt.

