Augsburger Panther

10:03 Uhr

Panther-Stürmer Justin Volek und sein Comeback in Rekordzeit

Plus Als sich AEV-Spieler Justin Volek im August an der Schulter verletzte, lautete die Prognose: Saisonende. Jetzt spielt er wieder. Wie er das geschafft hat.

Es war eine bittere Prognose, die Justin Volek Ende August bekam. Bei optimalem Heilungsverlauf sei eine Ausfalldauer von mindestens sechs Monaten zu erwarten, ließen die Augsburger Panther damals in einer Pressemitteilung verlauten. Im ersten Vorbereitungsspiel beim Dolomitencup war der Stürmer während eines Bullys unglücklich auf die Schulter gefallen und zog sich dabei eine schwere Bänderverletzung zu. Volek musste operiert werden. Die Saison schien vorbei, ehe sie überhaupt begonnen hatte.

Jetzt, rund vier Monate später, hat Volek einen Tag vor Heiligabend im Heimspiel gegen die Kölner Haie sein Comeback gegeben. Der überzeugende 4:1-Sieg bildete den stimmungsvollen Rahmen dieser Erfolgsgeschichte. Unmittelbar nach der Ehrenrunde stand Volek vor der Kabine und erzählte davon, wie er kurz nach der Operation den Plan gefasst habe, an Weihnachten wieder zu spielen. "Ich habe mit vielen Spielern gesprochen, die das auch geschafft haben. Klar, es gibt auch viele, die es nicht geschafft haben. Aber ich habe es mir einfach vorgenommen und das auch allen gesagt." Schnell habe er nach der Operation und während der Reha in Bad Endorf gemerkt, dass sich die Beweglichkeit in der Schulter schnell verbessert. "Es hat sich gut angefühlt und dann habe ich mir den 23. Dezember als Ziel vorgenommen. Genau so hat es jetzt auch geklappt."

