Panther-Stürmer Justin Volek: Zwischen Kraftraum und Pommesbude

Plus Justin Volek geht in sein zweites Jahr als Panther-Profi. Im August beginnt in Augsburg das Eistraining, dann endet für ihn die Arbeit im Familienunternehmen.

Von Andreas Kornes

Justin Volek hatte vermutlich keine Chance, dem Eishockeysport zu entkommen. Vater David spielte für Freiburg, Ravensburg und Lindau in verschiedenen Ligen unterhalb der DEL. Onkel Stephan Vogt ist nach 14 Spielzeiten und über 700 Partien für Ravensburg eine Klublegende des aktuellen Zweitligameisters. Von Anfang an war Eishockey allgegenwärtig.

Das beweist folgende Anekdote: "An dem Tag, an dem ich geboren wurde, hat mein Papa im Derby gegen Memmingen zwei Tore geschossen. Die Pucks, mit denen er getroffen hatte, hat er mit ins Krankenhaus gebracht und in mein Bett gelegt. Da war dann eigentlich schon klar, in welche Richtung es mal gehen wird." Mit drei Jahren stand Volek junior dann schon auf Schlittschuhen, mit vier absolvierte er sein erstes Spiel. Inzwischen ist der 21-Jährige Profi und bereitet sich gerade auf seine zweite Saison mit den Augsburger Panthern vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

