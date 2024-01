Augsburger Panther

vor 16 Min.

Panther-Stürmer Moritz Elias: "Wir kratzen an den Play-offs"

Plus Fünf Mannschaften machen unter sich aus, wer aus der DEL absteigt und wer in die erste Play-off-Runde kommt. Augsburg ist mitten drin in diesem Fünfkampf.

Von Andreas Kornes

Als Moritz Elias am Sonntagnachmittag durch das Panthermaul ins Curt-Frenzel-Stadion einlief, brandete Beifall von den Rängen auf. Der 19-Jährige war gerade erst aus Schweden zurückgekehrt, wo er mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft den Verbleib in der A-Weltmeisterschaft sicherte. Im Relegationsspiel gegen Norwegen hatte Elias am vergangenen Donnerstag den entscheidenden Treffer zum 5:4-Sieg in der Verlängerung geschossen. Der Wechsel zurück in den DEL-Alltag sei ihm nicht schwergefallen, sagte Elias, nachdem sich die Panther den Adlern knapp mit 2:3 im Penaltyschießen geschlagen geben mussten. "Einen Tag nach dem Rückflug bin ich einfach wieder ins Training gegangen. Die Jungs haben sich gefreut, dass ich wieder da bin und dann kam auch schon das Spiel gegen Mannheim", fasste er den Ablauf nüchtern zusammen.

Der deutsche Eishockey-Nachwuchs hatte bei dem Turnier vor allem mit dem 4:3-Auftaktsieg gegen Finnland, dem ersten einer U20-Auswahl überhaupt, für Aufsehen gesorgt. Es folgten Niederlagen gegen Schweden (0:5), Lettland (2:6) und Kanada (3:6) - und eben der umjubelte Sieg gegen Norwegen in der Relegation.

