Augsburger Panther

15.12.2022

Panther-Stürmer Volek: "Wir schießen uns selbst ins Bein"

Plus Trotz des 4:3-Erfolges gegen arg dezimierte Bremerhavener kritisiert der Siegtorschütze Justin Volek sein Team. Was die Panther am Freitag in Mannheim besser machen müssen.

Von Milan Sako

Schon der Jubel fiel seltsam verhalten aus. Direkt nach dem Treffer zum 4:3 gegen Bremerhaven nach Vorlage seines unermüdlich ackernden Teamkollegen Thomas J. Trevelyan hob Justin Volek eher reflexartig die Arme. Ausgelassene Freude sieht anders aus. Der Siegtorschütze ärgerte sich nach dem Match über sich und seine Teamkollegen und erläuterte den Grund für den sparsamen Jubel. "Nach unserem Super-Start mit einer 3:0-Führung haben wir wohl gedacht, dass es von allein geht, haben ein bisschen 'fancy' gespielt. Aber genau das geht in der Liga schief", sagte der 20-jährige Angreifer nach dem Erfolg gegen Bremerhaven.

