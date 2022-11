Augsburger Panther

Panther-Torwart Endras schnappt sich den DEL-Rekord

Plus Mit dem 2:0 in Düsseldorf setzt der AEV-Schlussmann Dennis Endras eine neue Bestmarke in der Deutschen Eishockey Liga und hängt seinen Münchner Rivalen ab.

Von Milan Sako

Dennis Endras setzte Prioritäten, auch nach dem Spiel. Der Reporter konnte ein paar Minuten warten, er kommt schließlich aus Augsburg. Aber Benedikt Kohl, Verteidiger der Straubing Tigers, hatte nur noch ein paar Minuten Zeit, bevor der Bus am Sonntagabend zurück nach Niederbayern fuhr. Die Freunde trafen sich zwischen den beiden Umkleiden im Curt-Frenzel-Stadion und redeten miteinander. Der 7:4-Erfolg der Augsburger gegen den Rivalen aus Niederbayern war nicht das Gesprächsthema. Eher Privates. Kohl und Endras verbindet eine langjährige Freundschaft, schließlich spielten die beiden bereits 2008 zusammen im Schleifgraben für den AEV. Trainer Larry Mitchell hatte damals einen talentierten Torwart in Blick und glaubte an die überragenden Fähigkeiten des gebürtigen Sonthofeners. Gegen die Hannover Scorpions gab Dennis Endras 2008 sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga. "Das werde ich nie vergessen. Wir haben 3:0 gewonnen und ich habe meinen ersten Shutout gefeiert", blickte der Allgäuer zurück.

