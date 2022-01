AEV-Torwart Keller: "Der Abstieg wäre der Super-Gau für uns"

Plus Torwart Markus Keller über die Auswärtskrise der Augsburger Panther, den Punktgewinn in München und den Druck vor dem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG.

Der EHC Red Bull München zählt zu den Lieblingsgegnern zumindest von Markus Keller. Die persönliche Bilanz des Panther-Torwarts gegen das Spitzenteam aus der Deutschen Eishockey-Liga ist noch immer positiv. Am späten Dienstagabend verloren zwar die Augsburger mal wieder gegen die Mannschaft von Meistertrainer Don Jackson. Der AEV kassierte allerdings erst in der Verlängerung das 1:2. Ben Street (64.) traf im Alleingang. Augsburg musste sich mit einem Punkt zufrieden geben.