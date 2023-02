Panther-Torwart Keller: "Die Leute haben die Schnauze voll"

Plus Markus Keller hat Verständnis für das demonstrative Schweigen vieler Fans im Curt-Frenzel-Stadion. Beim 1:5 gegen Frankfurt tat die Mannschaft wenig dafür, die Herzen zurückzugewinnen.

Mit hängenden Köpfen fuhren die Panther-Profis vom Eis des Curt-Frenzel-Stadions. 1:5 war am Dienstagabend die Partie gegen Frankfurt geendet. Erneut war die Leistung der Gastgeber ernüchternd. 3700 Zuschauer hatten das Geschehen meist schweigend verfolgt. Im letzten Drittel feierten die Fans einfach sich selbst und sangen sich durch ein Repertoire an Ohrwürmern von "Über den Wolken" bis hin zum "Schneewalzer".