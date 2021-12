Augsburger Panther

vor 25 Min.

Panther-Torwart Keller hat genug pausiert

Fast täglich stand Training im Curt-Frenzel-Stadion an. Torwart Markus Keller freut sich darauf, dass die Panther am Sonntag wieder im Einsatz sind.

Plus Wegen Spielverlegungen setzten die Augsburger Panther und ihr Torhüter zwei Wochen lang aus. Nun warten zwei schwere Auswärtsspiele auf das Team, das immer noch mit Problemen in der Abwehr kämpft.

Von Milan Sako

Reisen, spielen, reisen, spielen und dazwischen ein wenig trainieren – das ist der übliche Modus der Augsburger Panther im Dezember, einem der Eishockey-Monate schlechthin. Doch im Augenblick sieht der Rhythmus der Augsburger Panther komplett anders aus. Fast täglich bitten Cheftrainer Mark Pederson und sein Assistent Pierre Beaulieu im Curt-Frenzel-Stadion zu Übungseinheiten. Zwei freie Tage hat das Trainerduo ebenfalls eingestreut. Der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga hatte wegen der in Bayern verordneten Geisterspiele im Profisport etliche Partien verlegt oder auch getauscht. Der ursprüngliche Spielplan wurde über den Haufen geworfen. So liegen zwischen der jüngsten Partie am 5. Dezember in Düsseldorf (4:3 für den AEV) und dem nächsten Match am Sonntag bei den Adlern Mannheim (16.30 Uhr) exakt zwei Wochen Pause.

