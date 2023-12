Augsburger Panther

Panther-Trainer Kreutzer als Improvisationskünstler gefragt

Plus Der AEV-Coach muss auf einige Stützen verzichten. Am Donnerstag meldeten sich zwei Spieler krank und am Freitag kommt eines der stärksten DEL-Teams.

Christof Kreutzer ist in diesen Tagen um seinen Job nicht zu beneiden. Mit Bremerhaven kommt am Freitag eine der besten DEL-Mannschaften ins Curt-Frenzel-Stadion. Der Panther-Coach ist als Improvisationskünstler gefragt. Zu den bekannten Ausfällen wie Nationalverteidiger Mick Köhler oder Nummer-eins-Abwehrspieler David Warsofsky muss Kreutzer auch auf starke Offensivkräfte verzichten. Der finnischen Top-Torjäger Anrei Hakulinen ist mit dem Nationalteam unterwegs. Der mit vier Toren und drei Vorlagen bisher beste Jung-Profi Moritz Elias bereitet sich mit den deutschen U20-Junioren auf die Weltmeisterschaft in Schweden vor. Zudem konnten Torwart Dennis Endras und Angreifer Alexander Oblinger (beide krank) am Donnerstag nicht trainieren.

Für Topscorer Hakulinen rotiert Niklas Andersen in die Augsburger Paradereihe an die Seite von Center Chris Collins und Außen Jere Karjalainen. Der dänische Nationalspieler Andersen stürmte in den vergangenen drei Spielzeiten noch für die Fischtown Pinguins und wechselte im Sommer nach Augsburg.

