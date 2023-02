Augsburger Panther

vor 28 Min.

Panther-Trainer Suikkanen: "Haben ausgesehen wie eine Gruppe Eiskunstläufer"

Plus Nach der 2:4-Niederlage der Panther im Schlüsselspiel gegen die Berliner kritisierte der finnische Coach die Augsburger Panther mit deutlichen Worten. Nicht zum ersten Mal.

Von Milan Sako

Kai Suikkanen hat wenig zu verlieren. Als Retter verpflichteten die Panther den finnischen Trainer am Tag vor Heiligabend. Der ehemalige Stürmer ist in der Eishockey-Welt herumgekommen. Als Profi stürmte er für die Buffalo Sabres in der National Hockey League. Als Bandenchef holte er mit TPS Turku 2010 den finnischen Meistertitel und arbeitete später in der Kontinental Hockey League (KHL) für Lokomotive Jaroslawl. Seine Mission in Augsburg ist einfach und schwierig zugleich: Der 63-Jährige soll das Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit retten.

