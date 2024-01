Augsburger Panther

vor 23 Min.

Panther Trevelyan geht auf Rekordjagd

Plus Im Heimspiel gegen Wolfsburg kann Thomas J. Trevelyan den DEL-Torrekord von Duanne Moeser knacken. Und auch eine alte Bundesliga-Bestmarke von Ernst Köpf Senior ist in Gefahr.

Von Milan Sako

Der Torjäger hat es eilig. Nach dem Trainingsende am Donnerstagvormittag im Curt-Frenzel-Stadion eilt Thomas J. Trevelyan in die Umkleide. Er hat einen Massagetermin. Mit 39 Jahren muss er auf seinen Körper achten, ihm neben der Belastung auch die nötigen Pausen geben. Kurz bleibt der Deutsch-Kanadier doch stehen, um Fragen zu beantworten. Schließlich steht er kurz davor, eine Bestmarke der Augsburger Panther einzustellen und möglicherweise zu überflügeln. In den Statistiken wird noch Duanne Moeser mit 144 Treffern in der Deutschen Eishockey Liga als Rekordtorschütze geführt. Trevelyan steht aktuell bei 142.

Wenn er wieder einen Hattrick mit drei Toren wie beim 7:2 gegen den EHC Red Bull München hinlegt, dann ist der Außenstürmer der alleinige Rekordhalter. Trevelyan lächelt mit seiner großen Zahnlücke bei der Ansage. "Es wäre eine große Ehre und sehr cool für mich, wenn ich seine Tormarke erreichen kann. Duanne ist eine sehr wichtige und bekannte Figur in Augsburg."

