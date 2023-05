Panther vergeben erste Ausländerlizenz an einen alten Bekannten

Plus David Warsofsky war vergangene Saison Teil der Mannschaft, die beinahe abgestiegen wäre. Jetzt will er Teil des Neuanfangs sein "und ein besseres Jahr spielen".

Als David Warsofsky im vergangenen Sommer nach Augsburg kam, war er voller Tatendrang. „Wir können etwas Besonderes schaffen. Es gibt jedes Jahr ein Team, das die Erwartungen übertrifft. Warum sollen das diesmal nicht wir sein?“ In Ingolstadt hatten sie dem Verteidiger im Zuge größerer Umbaumaßnahmen keinen neuen Vertrag mehr angeboten. Beim ERCI mussten damals unter anderem auch Trainer Doug Shedden und Sportdirektor Larry Mitchell gehen.

Warsofsky hatte sich schon mit einer Rückkehr nach Nordamerika abgefunden, als ihn Lothar Sigl anrief. Der Panther-Hauptgesellschafter lotste den mittlerweile 32-Jährigen nach Augsburg. Der damalige AEV-Trainer Peter Russell war ebenfalls voll des Lobes für seinen neuen Offensiv-Verteidiger. Was folgte ist bekannt: eine gruselige Saison, die erst Russell den Job und dann die Panther beinahe die DEL-Zugehörigkeit kostete. Nur mit viel Glück durfte das Gründungsmitglied der Liga in selbiger bleiben.