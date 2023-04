Panther verlängern Vertrag mit Torjäger Matt Puempel

Angreifer Matt Puempel hat sich gegen eine Vielzahl anderer Angebote entschieden und spielt so auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther.

Matt Puempel bleibt ein Panther. Der 30-jährige Außenstürmer mit deutschen Vorfahren stellte in einem persönlichen Verfahren einen Antrag auf Einbürgerung, die ihm mittlerweile offiziell zugesichert wurde. Damit beansprucht Puempel kommende Spielzeit keine Importlizenz mehr.

Matt Puempel wechselte zur Saison 2021/22 von den Malmö Redhawks nach Augsburg. In 69 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga erzielte der 1,85 Meter große und 91 Kilo schwere Linksschütze für die Panther 29 Tore und gab 26 Assists. In der abgelaufenen Spielzeit wies Puempel mit 0,78 Scorerpunkten pro Einsatz den besten Schnitt seines Teams auf.

17 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Siegfried Kerpf

Weitere Vertragsverlängerung beim AEV: Einbürgerung macht Matt Puempel begehrt

Trainer Christof Kreutzer freut sich über die Personalentscheidung für die kommende Saison: "Gerade die bevorstehende Einbürgerung hat Matt Puempel auf dem Transfermarkt äußerst begehrt gemacht. Matt hat uns aber schon in den Saisonabschlussgesprächen signalisiert, dass er sehr gerne in Augsburg bleiben möchte und er den Verlauf der Playoffs in der DEL2 für seine endgültige Entscheidung abwarten will." Daraufhin hätte der AEV die Verhandlungen intensiviert, heißt es in einer Pressemitteilung des Klubs. "Er ist ein offensivstarker und spielintelligenter Stürmer, der ein wichtiges Puzzlestück der Panther 2023/24 sein wird. Mit dieser Vertragsverlängerung liegt unser Fokus nun auf der Besetzung der Importstellen", wird der Trainer weiter zitiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auch Matt Puempel äußerte sich bereits über die Augsburger Panther: "Ich habe die Panther in meinen zwei Jahren in Augsburg als professionelle und ambitionierte Organisation kennengelernt, weshalb ein Verbleib immer meine erste Option war. Jetzt ist das klare Ziel, dass wir eine bessere Saison als zuletzt spielen und das Curt-Frenzel-Stadion mit der Unterstützung unserer Fans zur Festung machen. Meine Vorfreude ist jetzt schon groß." (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch