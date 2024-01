Panther verlieren gegen DEL-Schlusslicht

Wie schon beim 1:2 am Freitag gegen Wolfsburg, lassen die Augsburger auch in Iserlohn zu viele Chancen aus und verlieren mit 2:5. Trevelyan kommt dem Moeser-Rekord näher.

Es bleibt spannend im Abstiegskampf, und die Augsburger Panther stecken nach einem Null-Punkte-Wochenende wieder mittendrin. Am Sonntagnachmittag unterlag der AEV beim DEL-Schlusslicht Iserlohn mit 2:5 (0:2, 1:2, 1:1). Die Treffer von Thomas J. Trevelyan und Zack Mitchell waren zu wenig, um die Roosters in Verlegenheit zu bringen. Nach dem 6:2 der Panther im ersten Saisonduell gegen Iserlohn und einem 2:1 nach Verlängerung im Curt-Frenzel-Stadion feierten die Roosters den ersten Saisonsieg gegen Augsburg. Der Vorsprung der Panther (41 Punkte) auf das Schlusslicht (37) ist inzwischen auf vier Punkte zusammengeschmolzen. "Natürlich ist das enttäuschend, aber wir können jetzt nicht Trübsal blasen. Wir müssen weiter kämpfen und haben noch einen Job zu erledigen. Am Donnerstag geht es in Augsburg gegen München", sagte Torschütze Trevelyan im Interview auf Magentasport.

Trainer Christof Kreutzer hatte seine Mannschaft gegenüber dem Freitagspiel auf zwei Positionen verändert. Anstelle von Dennis Endras, der beim 1:2 gegen Wolfsburg ebenso wie sein Gegenüber Dustin Strahlmeier eine starke Leistung geboten hatte, kam Markus Keller ins Tor. Für den gebürtigen Augsburger war es der 27. Saisoneinsatz. Für Außenstürmer Samuel Soramies rückte Luca Tosto in die dritte Angriffsreihe.

AEV-Legende Moeser hält die Bestmarke – noch

Den besseren Start erwischten eindeutig die Gastgeber. Die Kanadier Tyler Boland und Eric Cornel mit einem Überzahltreffer brachten die Mannschaft von Trainer Doug Shedden kurz vor der ersten Pause mit 2:0 in Führung. Im zweiten Drittel nahm die Partie richtig Fahrt auf und bot Abstiegskampf pur. Zunächst verkürzte Thomas J. Trevelyan für die Gäste auf 2:1. Für den Deutsch-Kanadier, der in seiner 13. Saison im Schleifgraben am Sonntag sein 500. DEL-Spiel für Augsburg absolvierte, war es der 143. Treffer im Panther-Dress. Damit fehlt dem 39-Jährigen zum DEL-Rekord von Klub-Legende und Sportmanager Duanne Moeser (144) nur noch ein Tor.

Jedoch nur neun Sekunden später erzielte Michael Dal Colle einen kuriosen Treffer zum 3:1. Schlussmann Keller war hinter seinen Kasten gefahren, um die Scheibe dort zu stoppen. Doch der Puck prallte von der Bande vor das Augsburger Tor, wo Michael Dal Colle wenig Mühe hatte, vorbei am zurück hechtenden Keller zu treffen. Danach wurde es ruppig. Die Emotionen kochten auch deswegen hoch, weil John Broda den AEV-Stürmer Trevelyan über die Bande auf die Spielerbank gecheckt hatte. Das Augsburger Gifthaferl Luke Esposito teilte ebenso kräftig aus wie die Iserlohner Labrie oder Broda. Aus den zahlreichen Strafen schlugen jedoch nur die Gastgeber Kapital und erhöhten durch Brandon Gormley auf 4:1.

Panther mit der besseren Schussstatistik

Im letzten Abschnitt konzentrierten sich beide Teams wieder auf die schwarze Hartgummischeibe. Dal Colle mit seinem zweiten Treffer erhöhte auf 5:1 und sorgte für noch bessere Stimmung in der mit 4967 Zuschauern ausverkauften Halle am Seilersee. Die Augsburger, die einige Mal in dieser Saison am Ende gut aufdrehten, gaben sich noch nicht auf. Zack Mitchell verkürzte mit seinem vierten Saisontor auf 5:2. Augsburg drängte und erspielte sich einige gute Chancen, doch die Mannschaft aus dem Sauerland ließ sich den Erfolg nicht nehmen. Den Panthern nützte die bessere Statistik mit 29:25 Torschüssen nichts. Der Tabellenletzte war am Sonntag effektiver. Die Augsburger machten, wie schon am Freitag gegen Wolfsburg, zu wenig aus ihren durchaus vorhandenen Torchancen.

Augsburger Panther Keller – Schüle, Rantakari; Southorn, Welsh; Renner, Sacher – Hakulinen, Collins, Karjalainen; Puempel, Esposito, Trevelyan; Tosto, Mitchell, Andersen; Volek, Oblinger, Elias

Tore 1:0 (17.) Boland, 2:0 (19.) Cornel, 2:1 (29.) Trevelyan, 3:1 (29.) Dal Colle, 4:1 (39.) Gormley, 5:1 (48.) dal Colle, 5:2 (50.) Mitchell

Zuschauer 4967