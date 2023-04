Augsburger Panther

Panther verpflichten Verteidiger Schüle: "Ein großartiger Eishockey-Standort"

Plus Der 32-jährige Verteidiger ist ein Wunschspieler von Panther-Trainer Christof Kreutzer. Schüles Partnerin war über den Wechsel nach Augsburg sehr überrascht.

Von Milan Sako

Die Abwehr der Augsburger Panther nimmt deutliche Konturen an und ist nahezu komplett. Der Klub gab nun die Verpflichtung von Tim Schüle bekannt. Der 32-jährige Abwehrspieler kommt vom DEL-Absteiger Bietigheim Steelers und ist ein Wunschspieler von Trainer Christof Kreutzer. "Ich habe in meiner Laufbahn schon zweimal mit Christof zusammengearbeitet. Einmal im Düsseldorfer Nachwuchs und später im DEL-Team der DEG. Jetzt kommen wir ein drittes Mal zusammen. Ich weiß, was er erwartet, und er weiß, was ich kann", sagt der Verteidiger, der aus dem Bietigheimer Nachwuchs stammt.

In den vergangenen vier Spielzeiten verteidigte Schüle für seinen Heimatklub, stieg mit den Steelers in der DEL auf und in der abgelaufenen Saison mit dem Team aus Baden-Württemberg ab. Als der Verteidiger seiner Frau Mavie vor wenigen Tagen verkündete, dass er nach Augsburg gehen will, war sie verblüfft. "Sie hat mich gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Denn vor vier Jahren, als wir nach Bietigheim gegangen sind, habe ich zu ihr gesagt, dass es Zeit sei heimzukehren." Eigentlich wollte er in seiner Heimat bleiben. Doch das Angebot des ältesten Eislaufvereins in Deutschland reizte ihn. "Augsburg ist einfach ein großartiger Eishockey-Standort. Auch wenn das fast alle Spieler sagen: Die Atmosphäre im geschlossenen Curt-Frenzel-Stadion ist gigantisch. Das wollte ich erleben. Als Spieler in Düsseldorf, Nürnberg und Bietigheim habe ich in Augsburg schon getroffen", erinnert sich der Abwehrspieler mit 442 DEL-Einsätzen (25 Tore/57 Assists).

