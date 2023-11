Augsburger Panther

17:48 Uhr

Panther-Verteidiger Mick Köhler: "Ich war schon ziemlich nervös"

Von der zweiten Liga den Sprung in die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft über die Augsburger Panther in der DEL schaffte Mick Köhler.

Plus Gegen Dänemark feierte der 25-Jährige sein Debüt in der Eishockey-Nationalmannschaft. Was im DEB-Team anders ist als bei den Augsburger Panthern.

Von Milan Sako

Die Wege sind verschlungen in der Landshuter Fanatec-Arena. Mit dem Aufzug geht es nach dem Match für die Spieler von der Umkleide in den zweiten Stock in einen Raum, in dem die Interviews geführt werden. Mick Köhler ist als einer der Ersten da und wirkt nach dem 4:1-Erfolg der deutschen Mannschaft aufgeräumt. Er wisse zwar noch nicht, wie er persönlich gespielt habe und kenne seinen genauen Statistiken noch nicht. Doch die Mannschaft habe auf Anhieb in das Turnier gefunden.

Köhler machte in den vergangenen Monaten eine Entwicklung im Zeitraffer durch. Im Frühjahr spielte der ehemalige Stürmer, der erst vor zwei Jahren auf die Verteidigerposition umgesattelt hatte, noch für den Zweitligisten Bad Nauheim. Panther-Trainer Christof Kreutzer hatte den 1,90 Meter großen Profi im Blick und verpflichtete ihn für das DEL-Team. Nach starken Leistungen im Klub wurde Bundestrainer Harold Kreis auf Köhler aufmerksam. Nach Rücksprache mit Kreutzer nominierte der Nationaltrainer den gebürtigen Bonner.

