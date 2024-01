Augsburger Panther

Panther-Verteidiger Mick Köhler steht vor seinem Comeback

Plus Acht Wochen fehlte Mick Köhler, jetzt ist er wieder einsatzbereit. Alles deutet auf ein Comeback hin, auch wenn sich Trainer Christof Kreutzer noch nicht in die Karten schauen lassen will.

Von Andreas Kornes

Die Erinnerungen an den ersten Gastauftritt des Münchner Star-Ensembles im Curt-Frenzel-Stadion dürften den Panthern noch immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mit 7:2 gewannen die Augsburger gegen den Nachbarn aus der Landeshauptstadt. Es war ein rauschhafter Abend, wie es sie nur selten gibt. An diesem Donnerstag ist München ab 19.30 Uhr zum zweiten Mal bei den Panthern im Einsatz. Und die Vorzeichen sind: schwierig. Das zurückliegende Null-Punkte-Wochenende mit Niederlagen gegen Wolfsburg und Iserlohn haben den Abstand auf den Abstiegsplatz 14 auf vier Zähler zusammenschmelzen lassen. "Das Thema Play-offs ist nach dem Wochenende erst einmal keins für uns. Wir müssen uns wieder festigen. Wenn wir gegen München einen guten Start haben und in Straubing ein gutes Auswärtsspiel zeigen, können wir wieder andere Sachen bereden", sagt Panther-Verteidiger Mick Köhler.

Acht Wochen fehlte der Panther-Verteidiger Mick Köhler wegen einer Verletzung

Der 25-Jährige ist nach acht Wochen Verletzungspause wieder einsatzbereit, wenngleich sich Trainer Christof Kreutzer am Mittwoch noch nicht in die Karten schauen ließ und nicht verraten wollte, ob er Köhler in den Kader zurückholt. Ursprünglich habe er schon gegen Iserlohn am vergangenen Sonntag wieder dabei sein wollen, sagt der Verteidiger. Nach einem MRT am vergangenen Freitag hätten ihm die Ärzte aber erst nach dem zurückliegenden Wochenende grünes Licht gegeben: "Seit Montag trainiere ich wieder ganz normal mit der Mannschaft. Ich könnte spielen, aber das kommt natürlich auf den Trainer an."

