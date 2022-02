Pelletiers Heimpremiere missglückt: Panther gehen gegen Wolfsburg unter

Mit dem neuen Trainer Serge Pelletier wollten die Augsburger Panther gegen Wolfsburg einen neuen Impuls setzen. Das ging gründlich schief: 0:5 hieß es am Ende.

Die Heimpremiere des neuen Panther-Trainers Serge Pelletier ist gründlich daneben gegangen. Von den etwas mehr als 3000 zugelassenen Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion war er mit warmem Applaus begrüßt worden. Danach allerdings gab es nur noch wenig Beklatschenswertes zu sehen, Augsburg kassierte eine klare 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)-Niederlage. Dabei hatte es vor dem Spiel tatsächlich Anlass zur Hoffnung gegeben, da sich die Personalsituation auf Seiten der Panther zumindest geringfügig entspannte. Scott Valentine, Chad Nehring und Colin Campbell kehrten zurück ins Team. Dafür hatte Brad McClure einen positiven Coronatest abgegeben und befindet sich nun ebenso in Quarantäne wie Drew LeBlanc und Thomas J. Trevelyan. Für Wade Bergman kam das Spiel nach überstandener Infektion noch zu früh.

Doch all die Hoffnung war schnell dahin, denn das erste Drittel verlief ernüchternd. Wolfsburg war in allen Belangen überlegen. Sebastian Furchner (2.) und Spencer Machacek (3.) sorgten innerhalb einer knappen Minute für eine 2:0 Führung der Gäste.

Lamb blutet, Saponari verletzt: Gebrauchter Abend für den AEV

Der neue Panther-Trainer Serge Pelletier reagierte, nahm eine frühe Auszeit und versuchte seine Mannschaft aufzuwecken. Der Hallen-DJ spielte passenderweise „Thunderstruck“ von AC/DC, denn tatsächlich wirkten die Panther wie vom Donner gerührt. Das änderte sich auch in der Folge nur langsam. Die Gäste zeigten eindrucksvoll, warum sie auf Platz zwei der DEL stehen. Schnell, robust und immer wieder brandgefährlich hatten sie das Geschehen im Griff. Den Augsburgern dagegen war deutlich anzumerken, dass ihnen coronabedingt zu viel an spielerischer Qualität fehlte. Im Spielaufbau hakte es an allen Ecken und Enden, Torchancen waren Mangelware. Selbst ein eineinhalbminütiges Überzahlspiel verstrich ungenutzt. Stattdessen erhöhte Wolfsburg auf 3:0. Olivier Roy im Tor der Panther hatte einen Schuss abprallen lassen, Darren Archibald nahm das Geschenk dankend an (12.).

Erschwerend hinzu kam, dass Vinny Saponari schon in den ersten Spielminuten verletzt in die Kabine fuhr und nicht mehr aufs Eis zurückkehrte. Anders als Kapitän Brady Lamb, dessen blutende Platzwunde nur kurz behandelt wurde. Doch auch dieser Einsatz war vergebens, denn Wolfsburg machte im zweiten Durchgang einfach da weiter, wo es im ersten aufgehört hatte. Gerrit Fauser besorgte das 4:0 (21.), was einer Vorentscheidung gleichkam. Denn nichts deutete darauf hin, dass die Panther diese Partie noch drehen könnten. Ganz im Gegenteil: Luis Schinko traf humorlos zum 5:0 für die Gäste (25.). Und um das Desaster perfekt zu machen, humpelte kurz darauf auch noch David Stieler vorzeitig in die Kabine.

Verdiente 0:5-Niederlage für die Augsburger Panther

Das verbliebene spielfähige Personal der Panther mühte sich redlich und da die Gäste ein paar Gänge zurückschalteten, war das Geschehen bis zur zweiten Pause sogar einigermaßen ausgeglichen. Daran änderte sich auch im letzten Durchgang nichts. Die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht mehr. Und so stand am Ende eine 0:5-Niederlage, die das Spielgeschehen treffend zusammen fasste.

Lesen Sie dazu auch

Augsburg Roy - Graham, Haase; Rogl, Länger; Lamb, Valentine - Saponari, Payerl, Puempel; Max. Eisenmenger, Stieler, Clarke; Campbell, Nehring, Sternheimer; Miller, Mag. Eisenmenger