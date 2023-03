Augsburger Panther

Rund 1000 Fans verabschieden die Augsburger Panther

Plus Die Fans haben sich im Curt-Frenzel-Stadion von der Panther-Mannschaft verabschiedet. Besonders emotional wurde es bei Brady Lamb. Gleichzeitig zeichnet sich die Rückkehr eines Ex-Panthers ab.

Schon die Schlange vor dem Ausrüstungsverkauf im Curt-Frenzel-Stadion ist sehr lange. Die getragenen Helme, Schläger, Hosen, Trainingsshirts und Handschuhe sind bei den Anhängerinnen und Anhängern der Augsburger Panther gefragt – dafür nehmen manche auch eine lange Wartezeit in Kauf. Im Panther-Club, in dem der Großteil der Mannschaft versammelt ist und fleißig Autogramme schreibt, ist es derweil schwer, noch einen freien Platz zu finden. Rund 1000 Fans sind am Samstagabend zum offiziellen Saisonabschluss gekommen – trotz der sportlich enttäuschenden Spielzeit und dem drohenden Abstieg in die DEL2.

