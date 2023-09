Salzburg, Straubing, Iserlohn: Das machen die Ex-Panther jetzt

Die letztjährigen AEV-Akteure haben größtenteils, aber nicht alle neue Anstellungen gefunden. Ein Trio ist jetzt in Landshut – und der Ex-Kapitän sucht noch.

Selten war der Umbruch nach der zuletzt so enttäuschenden Saison bei den Augsburger Panthern so groß wie jetzt: 13 Spieler verließen den Klub, 17 kamen neu hinzu. Teilweise waren es langjährige Stützen, die den Verein verlassen mussten. Wir zeigen, was die Ex-Panther nun machen.

Brady Lamb Die Panther ohne Brady Lamb? Das schien lange unvorstellbar. Neun Jahre lang lief der Kanadier für den AEV auf, führte die Mannschaft in den letzten drei Spielzeiten sogar als Kapitän an. Nach 462 DEL-Spielen war aber im Sommer Schluss. Einen neuen Verein hat die langjährige Nummer 2 noch nicht gefunden.

Blaz Gregorc Der Slowene überzeugte in seiner ersten, enttäuschte in der zweiten Saison. Auch er hat bislang noch keinen neuen Klub gefunden.

Wade Bergman Über Bremerhaven und Wolfsburg kam der Deutsch-Kanadier 2020 zum AEV. Nach drei Jahren erhielt er keinen neuen Vertrag, spielt nun in Landshut, ebenso wie...

John Rogl Der 27-Jährige kam 2018 aus Mannheim, war teilweise sogar im Kreis der Nationalmannschaft. Nach Saisonende geht es auch für den gebürtigen Landshuter zurück in die Heimat, auch er spielt nun beim Zweitligisten.

Henry Haase "Hank" war mit seiner Berliner Schnauze und seiner Spielweise Publikumsliebling. Auch für ihn ging es zurück in die Heimat, er spielt jetzt bei seinem Jugendclub FASS Berlin. Für den Regionalligisten ist das ein echter Transfercoup.

Henry Haase.

Drew LeBlanc Analog zu Lamb auch hier die Frage: Die Panther ohne LeBlanc? Dass der US-Amerikaner nach acht Jahren keinen neuen Vertrag erhielt, wurde bei den Fans aber deutlich kontroverser diskutiert. In der kommenden Saison wird es ein Wiedersehen geben, der Center spielt jetzt für die Iserlohn Roosters.

Ryan Kuffner Der 27-Jährige war vergangene Saison zum AEV gekommen. Er entschied sich dafür, sich beruflich neu zu orientieren. Offiziell beendet hat Kuffner seine Karriere aber noch nicht.

Marcel Barinka Der Stürmer bleibt erstklassig, auch er geht zu den Iserlohn Roosters. Der 22-Jährige war erst im Verlauf der vergangenen Saison nach Augsburg gekommen.

Adam Payerl Nach fünf AEV-Jahren schloss sich der Kanadier dem EC Red Bull Salzburg an. Künftig wird er für die Mozarstädter Treffer erzielen.

Vinni Saponari Ein gutes erstes und ein schwaches zweites AEV-Jahr legte der Deutsch-Kanadier hin. Künftig spielt er für den Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau.

David Stieler Und noch ein Neu-Landshuter: Der Deutsch-Tscheche komplettiert das Ex-AEV-Trio.

Michael Clarke Drei Jahre war der Stürmer, der sowohl einen deutschen als auch einen US-Pass hat, ein Panther – und ist nun in Straubing zum Tiger geworden. Auch hier ist ein DEL-Wiedersehen garantiert.

Sebastian Wännström Der Schwede spielte als einer der wenigen Panther eine passable Saison. Dennoch erhielt er kein neues Vertragsangebot. Einen neuen Klub hat der 32-Jährige, der ein Jahr beim AEV spielte, noch nicht.

Peter Russell Der Schotte wollte sich in Augsburg als DEL-Trainer etablieren. Das klappte nicht, einen Tag vor Heiligabend war Schluss. Russell führte stattdessen seinen Ex-Klub Ravensburg zur DEL2-Meisterschaft. Nun ist er Cheftrainer der Cardiff Devils in der britischen EIHL sowie weiterhin des britischen Eishockeynationalteams.

Kai Suikkanen Der Finne kam als Feuerwehrmann, konnte aber nichts bewirken. Ist nun Coach beim italienischen Zweitligisten Kaltern.