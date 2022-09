Samuel Soramies trifft zum AEV-Sieg

Nach einem 0:1 Rückstand gewinnen die Panther mit 2:1 gegen die Düsseldorfer EG und bleiben zuhause ungeschlagen. Trainer Russell wählt eine gewagte Aufstellung.

Die Panther bleiben zuhause unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Peter Russell lag mit 0:1 am Sonntag Abend gegen die Düsseldorfer EG zurück. Adam Payerl und Samuel Soramies erzielten die Treffer und drehten das Spiel auf 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Augsburger Panther gewinnen 2:1 gegen Düsseldorf

Trainer Peter Russell hatte zum zweiten Heimspiel der Saison zwei Rückkehrer aufgeboten. Verteidiger Blaz Gregorc rückte nach seiner Schulterverletzung in das erste Abwehrpaar an die Seite von Kapitän Brady Lamb. Der Coach ging ein hohes Risiko und bot lediglich sechs Verteidiger auf, da John Rogl und Wade Bergman als überzählige Spieler nicht in der Aufstellung standen. Im Angriff gab Dauerbrenner Thomas J. Trevelyan sein Saisondebüt. Der 38-Jährige nimmt sein zwölftes Jahr beim AEV in Angriff. Trevelyan belebte auf Anhieb die Offensive, auch in der vierten Reihe.

Das erste Drittel verlief ausgeglichen, die wenigen Chancen der Gäste machte Augsburgs Schlussmann Dennis Endras zunichte. Die Panther präsentierten sich wieder wacher als am vergangenen Donnerstag in München, als sie beim 0:6 immer einen Schritt zu spät gekommen waren und auf ganzer Linie enttäuscht hatten. Aus der Münchner „Lektion“, wie Russell das Debakel genannt hatte, zogen er und die Mannschaft offenbar die richtigen Konsequenzen.

Panther haben schnelle Antwort auf 1:0-Rückstand

Die größte Chance auf das 1:0 vergab Panther-Stürmer Sebastian Wännström in Unterzahl, als der Schwede in der 24. Minute auf DEG-Schlussmann Henrik Haukeland zulief und scheiterte. Der erste Treffer fiel jedoch auf der anderen Seite. Nach einem Scheibenverlust von AEV-Spielmacher Drew LeBlanc im eigenen Drittel holte Düsseldorfs Center Stephan Macaulay weit aus und drosch die Scheibe schnörkellos an Endras vorbei zum 1:0 in die Maschen.

Augsburg hatte eine schnelle Antwort parat. Drei Minuten nach dem Rückstand sah Augsburgs Torjäger Adam Payerl die winzige Lücke in der hohen Torwartecke und platzierte dort den Puck zum 1:1. Beide Mannschaften hatten nun ihre Chance. Die DEG traf nur die Querlatte. Besser machte es auf der anderen Seite Neuzugang Soramies. Nach einem Abpraller schoss der Nationalstürmer das entscheidende 2:1. Für die Panther geht es am Dienstag (19.30 Uhr/Stream: MagentaSport) mit einem Auswärtsspiel weiter. Die Augsburger treten gegen ihren Ex-Trainer Mike Stewart in Wolfsburg an.

Augsburger Panther Endras – Lamb, Gregorc; Sacher, Warsofsky; Länger, Haase - Saponari, Clarke, Soramies; Payerl, LeBlanc, Johnson; Wännström, Broadhurst; Kuffner; Trevelyan, Stieler, Volek Tore 0:1 Macaulay (30.) , 1:1 Payerl (33.), 2:1 Soramies (58.) Zuschauer 4633