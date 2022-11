Augsburger Panther

Sieggarant Dennis Endras kehrt ins AEV-Tor zurück

Plus Der Stammtorhüter meldet sich nach seiner Verletzungspause zum Schlüsselspiel gegen Bietigheim zurück in den Kader des AEV. Die Panther trafen sich mit ihren Fans.

Genug gefangen. Als Trainer Peter Russell am Mittwochvormittag um 11.10 Uhr die Eiseinheit beendet, stapft Dennis Endras als einer der ersten Spieler in Richtung Umkleide. Nach seiner Adduktorenverletzung fühlt sich der 37-Jährige wieder einsatzbereit. „Es sieht gut aus, ich denke, dass ich am Freitag wieder spielen kann“, sagt der Stammtorhüter vor dem wegweisenden Heimspiel gegen Bietigheim. Mit dem ehemaligen Nationaltorhüter kehrt die Hoffnung auf die Wende in einer bislang völlig verkorksten Saison zurück.

