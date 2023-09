So sehen Sie die DEL-Spiele der Augsburger Panther live im Stream

Der Streamingdienst MagentaSport zeigt alle Spiele der Panther – und führt eine beliebte Rubrik wieder ein. Wo es die Free-TV-Spiele zu sehen gibt und was neu ist.

Wer alle Spiele der Augsburger Panther sehen will, muss bei MagentaSport einschalten, dem Streamingdienst der Deutschen Telekom. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wie sind die Spiele der Augsburger Panther live im TV zu sehen?

Nach wie vor bei MagentaSport, dem Sport-Streamingdienst der Deutschen Telekom. Den Sender gibt es seit 2014, unter dem Namen Telekom Sport (bis 2019) übertrug der Sender zuerst die Spiele der Deutschen Basketball-Bundesliga. Aktuell sind bei dem Sender die Partien der 3. Liga im Fußball, die der Basketball-Bundesliga und eben die der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) zu sehen.

Wie ist Magentasport zu empfangen?

Weil es sich hier um einen Streamingdienst handelt, ist das Signal ausschließlich über das Internet zu empfangen. Bedeutet: Benötigt wird entweder ein internetfähiges TV-Gerät, ein Digitalreceiver oder ein Streamingstick, der an einen Fernseher angeschlossen werden kann. Alternativ kann auf nahezu allen Tablets oder Laptops die App von MagentaSport installiert werden. Wer darauf Wert legt, das Signal auf den Fernseher zu senden, kann den Laptop via Airplay oder HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät verbinden.

29 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Ulrich Wagner

Was kostet MagentaSport?

Nachdem der Dienst auch ein Anreiz der Telekom sein soll, neue Kunden zu gewinnen, ist er für jemanden mit einem Vertrag bei dem Telekommunikationsunternehmen etwas günstiger: Für Telekom-Kunden, die einen Laufzeitvertrag von MagentaTV haben oder einen Festnetz-, Internet- oder Mobilfunkvertrag, kostet der Sender 4,95 Euro pro Monat. Für Neukunden ist das Nutzen des Dienstes die ersten zwölf Monate sogar kostenlos. Wer kein Telekom-Kunde ist, kann entweder ein Jahres- oder Monatsabo abschließen. Der Jahresvertrag schlägt monatlich mit 9,95 Euro zu Buche, das monatlich kündbare Abo kostet 16,95 Euro.

Gibt es einzelne Spiele im Free-TV zu sehen?

Ja, der Sender ServusTV hat sich die Rechte daran gesichert. Jeden Sonntag wird das Top-Spiel der Deutschen Eishockey-Liga gezeigt.

Was ist neu bei MagentaSport?

Laut eigener Aussage war die vergangene DEL-Saison mit über 23 Millionen Zuschauern die beste seit Übertragungsbeginn – Grund genug, einige Stellschrauben an der Technik zu verbessern. So sollen Zuschauer noch bessere Bilder und die Schiedsrichter im Laufe der Saison einen rascheren Zugriff auf die Bilder für den Videobeweis bekommen. Auch die grafische Darstellung von Spiel- und Spieler-Infos wird nochmals verbessert. Zudem gibt es ein Comeback der Rubrik "Cable Guys". Dazu wird in der Regel ein Spieler pro Mannschaft während des Matches mit einem Mikro ausgestattet, sodass sämtliche Sprüche und Frotzeleien zu hören sind. Einmal im Monat werden die besten Sprüche ausgewertet.

Zum 30. Jubiläum der DEL gibt es die History-Show "30 Jahre DEL". Wöchentlich wird darin eine Saison als Themenwoche behandelt. Zum Auftakt am 14. September startet der Sender mit der Premieren-Spielzeit 1994/95 und zeigt Szenen aus dem Archiv, begleitet von Zeitzeugen, Ex-Spielern und DEL-Größen.