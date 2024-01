Augsburger Panther

06:23 Uhr

Sperrt München die AEV-Fans aus?

Ein gewohntes Bild: Torwart Markus Keller bedankt sich in der Olympia-Eishalle beim zahlreich mitgereisten Anhang für die Unterstützung. Zum Saisonfinale in München dürfen nur knapp 300 AEV-Anhänger ins Olympia-Eisstadion.

Plus Warum beim letzten Punktspiel der Augsburger Panther am 8. März beim EHC Red Bull München wohl nur 287 AEV-Anhänger ein Ticket bekommen.

Von Milan Sako

Der Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga mit den letzten zehn Saisonspielen beginnt. Die Panther-Fans fiebern mit ihrer Mannschaft mit und stürmen schier das Curt-Frenzel-Stadion an. Das nächste Heimspiel am Freitag gegen die Kölner Haie ist bereits seit Tagen ausverkauft. Von dann 22 Heimspielen wird in zehn Partien das Curt-Frenzel-Stadion komplett gefüllt sein. Ein Ende der Euphorie ist nicht in Sicht. Die Nachfrage für die noch vier verbleibenden Hauptrunden-Partien in Augsburg ist hoch, meldet das DEL-Gründungsmitglied. Ein neuer Besucherrekord wird in dieser Spielzeit erwartet.

Ein Grund für die hohe Nachfrage ist die Spannung im Abstiegskampf. Gut möglich, dass erst am letzten Spieltag entschieden wird, wer sich auf Platz 13 gerettet hat und wer als 14. und Letzter zittern muss, ob Zweitligist Kassel tatsächlich den Aufstieg schafft. Vor einem Jahr waren die Panther in der misslichen Lage. Am 8. März, dem 52. und letzten Hauptrunden-Spieltag, treten die Augsburger beim EHC Red Bull München an. Es könnte für beide Teams um viel gehen, denn der Deutsche Meister spielt bisher keine souveräne Runde und wird noch um eine gute Ausgangslage für die K.-o.-Runde kämpfen. Doch nun gibt es Zoff um die Karten.

